Гарик Харламов кардинально преобразился, сбросив 17 килограмм за лето - фото до и после

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный шоумен и комик Гарик Харламов впечатлил многих телезрителей и поклонников шоу, когда появился на премьере нового сезона Comedy Club "во все оружия".

Артист создал свой юмористический образ вокруг полноты, однако карантин серьезно повлиял на фигуру. Гарик Харламов набрал вес, что стало предметом массы шуток со стороны других юмористов, но с началом осени были удивлены все, ведь знаменитость преобразилась кардинально, избавившись за лето от 17 килограмм лишнего веса.

Скриншот из видео ТНТ

Результат заметен невооруженным взглядом, а за достижение Гарика Харламова порадовались все его коллеги. Впрочем, это не уберегло юмориста от массы новых шуток в свой адрес, но теперь они больше похвального характера. -0-