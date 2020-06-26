Гарик Харламов опроверг все слухи о разводе с Кристиной Асмус

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Гарик Харамов разместил в своем Instagram новый пост, где прокомментировал слухи о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

Недавно пара заявила о своем разрыве, однако не все пльзователи и поклонники поверили в правдивость информации. В сети стали появляться различные слухи: развод – розыгрыш, поделиться постом с информацией о разводе – это задание юмористического шоу из сети. Другие и вовсе посчитали, что таким способом пара хочет привлечь к себе внимание.

Впрочем, многие верили не всему, что пишут в интернете. С комментарием к слухам выступил Гарик Харламов. В своем Instagram он написал, что они не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и их развод не является никаким пиаром или хайпом. Позже эту информации подтвердила Асмус у себя в Instagram.-0-