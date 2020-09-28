Гарик Харламов показал, чем для него может обернуться новый карантин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Гарик Харламов опубликовал в Instagram новый пост, где с долей смеха подошел к видению себя.

Артист загрузил в соцсеть несколько снимков, где показал наглядно, чем для него может обернуться новый карантин. В карусели из снимков несколько фото, на которых с каждым разом лицо Гарика Харламова увеличивается.

В подписи к посту юморист разъяснил, что именно так для него может закончиться новый карантин, а потом успокоил своих фолловеров: "хотя они и так могут быть такими (последствия)", - написал Харламов. Подписчики повеселились от задумки звезды и оставили множество комментариев с лайками. -0-