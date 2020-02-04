Гарик Харламов показал милое фото с мамой в ее день рождения

Гарик Харламов. Фото Sncmedia
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Гарик Харламов опубликовал в Instagram нежное фото со своей мамой, тем самым поздравив ее с праздником.
Резидент Comedy Club написал трогательное поздравление: "Мамуля с днем рождения! Люблю тебя безмерно. Ты все знаешь, тут писать нет смысла) Ура!"
Пост артиста вызвал бурную реакцию подписчиков и звезд российского шоу-бизнеса. Свои слова поздравления под фото оставили Ольга Бузова, Александр Ревва и Игорь Крутой. Менее чем за сутки нежное фото Гарика Харламова с мамой собрало более 1,8 тысячи комментариев с пожеланиями. -0-