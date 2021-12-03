Гарик Харламов построил для себя "Титаник" (Видео)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный юморист Гарик Харламов недавно разместил в Instagram новый пост, который удивил многих.

Звезда юмористических шоу похвасталась тем, что построила для себя "Титаник". Точнее, это была копия знаменитого корабля из конструктора. В кадре Гарик Харламов демонстрирует конечный результат и отмечает, что этот конструктор стал самым большим в его жизни. Это и не удивительно, ведь в подобной копии легендарного судна находится более девяти тысяч деталей.

Многие пользователи были поражены способностями Гарика Харламова, который построил для себя "Титаник". В комментариях разгорелась дискуссия, а многие звезды не удержались от шуточек. Впрочем, остальные пользователи выразили свое восхищение, а другие предложили другие варианты конструктора. -0-