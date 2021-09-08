Где снято видео? Велосипедиста сбило автомобильное колесо, которое забыл прикрутить водитель (Видео)

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Очень занятная и странная история попала в объектив камеры на небольшой дороге в России. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина выезжал из частного сектора на своем внедорожнике, когда заметил впереди машину. Он приблизился и увидел, что на одном из колес закреплен гаечный ключ. Разумеется, россиянин посигналил и попытался указать на это, однако водитель не понял его.

Мужчина за рулем отечественного автомобиля съехал в сторону, чтобы пропустить джип и затормозил, но дальше все приобрело совсем неожиданный поворот. Автовладелец чинил свою "ласточку" и забыл до конца закрутить болты на колесе. В итоге оно отлетело и отправилось в "свободное плавание", но успело проехать только несколько метров.

Уже на перекрестке покрышка сбила велосипедиста, который довольно серьезно упал на землю. Все обошлось и все участники ролика оказались в целости, а вот видео многие зарубежные пользователи прокомментировали лишь двумя фразами: "Это Россия!" и "угадай страну по видео". -0-