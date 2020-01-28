"Где-то каркает ворона": Максима Галкина смыло волной и его реакция рассмешила сеть

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин поделился в Instagram забавным видео и вызвал смех у миллионов пользователей сети.

Артист отправился с гастролями в Тасманию, где захотел сделать туристическое фото, однако все пошло не по плану. Максим Галкин уже нашел место на каменистом пляже и выбрал ракурс для снимка, но в этот момент его смыло волной.

Пользователи сети начали шутить, а над неудачной попыткой сделать фото посмеялась и Алла Пугачева. В свою очередь, больше всего юзерам социальной сети понравилась реакция Максима Галкина и его крик, который в комментариях люди назвали "крик чайки", "где-то каркает ворона", "возглас почти как галка".

За несколько часов ролик посмотрели более 1,2 миллиона раз, а в комментариях продолжают смеяться с забавной ситуации. -0-