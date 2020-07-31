Где ты лежал? Девушка нашла пульт после неожиданной подсказки - видео

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Калифорнии поделилась кадрами, которые рассмешили юзеров YouTube.

Женщина долгое время не могла найти пульт от телевизора. В его поисках она обошла весь свой дом в Калифорнии, однако это не принесло результатов.

Она уже отчаялась, но в этот момент проснулся ее муж. Когда мужчина подошел попить воды, то девушка заметила странный отпечаток на спине парня. Оказалось, что ее мужчина задремал на пульте, который жена так долго искала.

Девушка тут же принялась спрашивать, где лежал муж. Неожиданная подсказка помогла найти заветный предмет и отлично провести время. -0-