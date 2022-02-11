Гении или лентяи? Необычный способ передвижения семьи по аэропорту вызвал споры в сети (Видео)

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница одной из американских авиалиний записала на видео любопытный момент, а кадрами поделилась в TikTok.

Девушка прибыла в аэропорт, где в какой-то момент заметила очень странную картину. Семья туристов из пяти человек передвигались по аэропорту на электроботинках, что удивило многих. В частности, ролик в социальной сети вызвал споры среди юзеров, которые принялись бурно обсуждать кадры.

Многие посчитали, что семья просто гении, и они сами бы поступили так же, ведь ходьба пешком по огромному аэропорту иногда становится непосильной задачей. Другие пользователи, напротив, были уверены, что данная картина лишь наглядно отображает лень семьи. Впрочем, обсуждение продолжается, а один из юзеров написал очень интересный комментарий: "Надо надевать такую обувь, когда твой самолет вот-вот взлетит, а ты в другом конце аэропорта". Ролик привлек внимание и за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-

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