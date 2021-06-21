Генри Кавилл опубликовал тизер нового сезона "Ведьмака" и подогрел интерес фанатов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный американский актер Генри Кавилл разместил у себя в Instagram новый пост и привел в восторг юзеров сети.

Знаменитость решила представить широкой общественности небольшой тизер грядущего сезона сериала "Ведьма". В этом проекте Генри Кавилл исполнил на экране роль Геральда, главного героя истории.

По информации Netflix, премьера нового сезона "Ведьмака", основанного на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского, запланирована на девятое июля. После выхода первого сезона проект стал одним из самых популярных сериалов на стриминговом сервисе. -0-