Генри Кавилл представил несколько кадров из второго сезона "Ведьмака"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Генри Кавилл опубликовал у себя на странице в Instagram несколько новых снимков, которые показывают, как будет выглядеть "Ведьмак" в новом сезоне.

Звезда экрана опубликовал два снимка в образе главного героя самого популярного сериала от Netflix. В кадре Кавилл вновь примерил свою броню, показал рукоять меча, а также легендарный медальон.

Стоит отметить, что в первом сезоне сериала "Ведьмак" костюм главного персонажа менялся в зависимости от времени повествования. В грядущем продолжении проекта Генри Кавилл будет практически всегда в одной броне.

Сериал "Ведьмак" от Netflix - это киноадаптация знаменитого одноименного произведения под авторством Анджея Сапковского в жанре фэнтези. Первый сезон на стриминговом сервисе посмотрели более 76 млн зрителей. -0-