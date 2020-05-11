Гепард и стая грифов долго сражались за добычу, пока лев не показал, кто главный – видео

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейнджер частного заповедника Саби Саб в ЮАР запечатлел на видео интересное противостояние сразу нескольких видов животных. Кадры были опубликованы на YouTube.

Сотрудник заповедника услышал визг антилопы и отправился посмотреть, что случилось. Перед его взором предстала настоящая дикая картина: гепард догнал свою добычу и уже готовился приступить к трапезе.

Его обед прервали надоедливые грифоны, которые тоже захотели поесть. Каждый раз, когда гепард наклонял голову, чтобы откусить мясо, его соперники приближались все ближе и ближе. В конечном итоге, хищник сдался перед падальщиками и убежал.

Последнюю точку в этой схватке за добычу поставил лев. Он подошел к туше, разогнал всех африканских грифов, а потом взял добычу и отнес в кусты, где спокойно насладился едой. Все действие поразило рейнджера заповедника, и он поспешил поделиться кадрами в сети. -0-