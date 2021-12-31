Героическое спасение новорожденных щенков попало на видео в России

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уральский второклассник стал героем соцсетей, когда спас несколько маленьких щенят, находящихся на морозе. Кадры опубликовали в одной из социальных сетей.

Волонтеры обнаружили в городе Березовский новорожденных щенков, которые каким-то образом оказались в трубе. Взрослые не смогли справиться с этой задачей, поэтому оказать помощь вызвался второклассник.

Мальчик прополз около пяти метров по трубе и собрал щенков в ящик, а затем волонтеры помогли ребенку выбраться. Спасательная операция попала на видео, а второклассник стал местным героем.

Сейчас щенки находятся на передержке и ищут новый дом.-0-