Герой: полицейский поспешил на помощь щенку, застрявшему на оживленной дороге (Видео)

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились героические кадры, которые восхитили пользователей сети.

Офицер полиции в Бангладеш нес службу на одном из перекрестков, когда заметил неожиданного пешехода. Посреди оживленной дороги застрял щенок, который буквально оцепенел от страха.

Офицер не стал медлить и поспешил на помощь малышу, что успели записать на видео.

Мужчина взял животное на руки и занес на пешеходную дорожку. Этот момент восхитил многих людей, которые могли заключить только то, что полицейский настоящий герой. -0-