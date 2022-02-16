Гигантская клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннесса

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле семья фермеров вырастила самую большую и тяжелую в мире клубнику, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Гигантская ягода была обнаружена на плантации в центральном районе Израиля. Клубника весит 298 г, ее длина 18 см, толщина 4 см и окружность 34 см. Клубника относится к сорту илан, который известен своими крупными ягодами.

Отмечается, что в этом году сезон клубники задержался из-за холодной погоды, что позволило нескольким ягодам срастись в один большой плод.

Предыдущая ягода-рекордсмен была выращена в японской префектуре Фукуока в 2015 году и весила 250 г.

Обнаружили клубнику 11 февраля, вечером 12 февраля уже оформили заявку на сайте Guinness, а на следующий день вызвали нотариуса для формального взвешивания, прежде чем ягода начала гнить и терять свой размер.-0-