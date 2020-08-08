Гигантский алмаз нашли в России

Фото Алроса
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Якутии обнаружили огромный цветной алмаз весом 236 карат(около 47 граммов), об этом говорится на сайте добывающей компании.
Отмечается, что возраст драгоценного камня составляет от 120 до 230 миллионов лет. Эта находка стала одной из самых крупных на месторождении в России.
По словам представителей компании, гигантский алмаз заинтересует любого огранщика в мире. К слову, ранее в Якутии находили драгоценные камни желтого, розового и пурпурного цвета. -0-