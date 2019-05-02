Гигантский ледник Росса стал таять быстрее

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледник Росса тает быстрее, чем прогнозировали ученые раньше. Их исследования показали, что скорость таяния ледника усилилась по причине теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем, пишет "Planet Today" .

Ледник Росса - самый крупный шельфовый ледник Антарктиды. Его площадь - 500 тыс. кв. км, почти столько же, что и площадь Франции.

В 2000 году от ледника отделился огромный айсберг - длиной 300 км и шириной 37 км.

Исследователи из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии в течение нескольких лет изучали взаимодействие ледника с океаном.

Они пробурили скважину глубиной в четверть километра и поместили под лед датчики для определения температуры, направления течения, содержания соли в воде, постоянно замеряли толщину льда при помощи радара.

Оказалось, что ледник тает быстрее, чем предполагалось. Основной вклад в ускорение таяния вносит так называемая полынья Росса, образовавшаяся рядом с ледником из воды, подогреваемой солнечными лучами.-0-