Гигантский мыльный пузырь сделали в США, но круче только то, как он лопается (Видео)

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из маленького американского годка Яхатс в штате Орегон имеет необычное хобби, которое впечатляет многих.

Житель США выбрался одним днем на пляж, чтобы развлечься с мыльными пузырями. Впрочем, обычные пузыри - это для детей. Мужчина решил пойти дальше и сделал гигантский мыльный пузырь, который растянулся на несколько десятков метров вдоль пляжа.

Получилось очень эффектно, однако еще круче оказался момент, когда мыльный пузырь лопнул. Необычный ролик привлек внимание юзеров сети, которые посмотрели его огромное число раз. -0-