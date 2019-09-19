Гигантский "речной монстр" напугал жителей Китая - видео

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ужасающее "существо" обнаружили в водах реки Янцзы, сообщает Mirror Online.
"Монстр", вызвавший переполох, достигал в длину 18 метров, а заметили его неподалеку от самой большой гидроэлектростанции "Три ущелья" в провинции Хубэй.
Местные жители оказались в ужасе от увиденного. Они забили тревогу и обратились к экстренным службам. Профессор Ван Чуньфан из университета Хуачжун рассказал, что, по всей видимости, необычное "существо" - водяная змея. Это доказывают движение "монстра" по поверхности воды как у рептилии.
Однако, у местных рабочих оказалась другая версия происхождения "существа". Они вытащили его из воды и оказалось, что жители боялись резиновой ленты для строительных надувных лодок, которая оказалась в воде. -0-