Гигантского попугая заметили на улицах Австралии (Видео)

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram появился любопытный ролик, который запечатлели на дороге в одном из городов Австралии.

По улицам населенного пункта перемещается гигантский попугай, который собирает взгляды зевак. Можете выдохнуть, ведь птица не настоящая. Все дело в карнавале под названием Carnival of Jo, где показывают гигантские фигуры животных. Символический проезд устроили по улицам города Туансилле.

Гагантский попугай - это дело рук художника и скульптора Фарвардина Далири. Он решил поучаствовать в мероприятии. В ролике можно увидеть финальный заезд попугая, а весь процесс создания гигантской скульптуры мужчина запечатлел на видео и разместил кадры в соцсетях. -0-