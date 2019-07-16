Гигантскую медузу сфотографировали у берегов Великобритании

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дайвер Лиззи Дэйли смогла сделать по-настоящему невероятный кадр, пишет издание Mirror .

Девушка-биолог с другом собирались делать снимки для Недели дикого океана, чтобы привлечь внимание людей к природе, и им это удалось. На своей странице в Twitter исследовательница подводного мира поделилась фотографией вместе с гигантской медузой-корнеротом, которая достигает внушительных размеров.

Этот вид подводного обитателя весит более 30 килограмм, а диаметр головы медузы превышает два метра. Девушка поспешила сделать фото на фоне находки, которую очень редко можно увидеть у берегов графств Корнуолл и Девон. Чаще всего медуза обитает на глубине, однако из-за теплой погоды в мелководье расплодился планктон, поэтому гигантский житель океана поднялся со дна, чтобы заняться трапезой. -0-