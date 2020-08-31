Гигантскую медузу запечатлели на видео в Ирландии

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две жительницы Ирландии отправились на каяке в плавание и смогли записать на видео очень впечатляющую встречу. Внимание на кадры обратило издание Irish Mirror.

Девушки мирно наслаждались отдыхом, когда заметили в воде нечто странное. Прямо к ним подплыло огромное существо, которое с поверхности было сложно узнать. Тогда одна из девушек опустила камеру в воду и смогла запечатлеть гигантскую медузу.

Уже дома, посмотрев кадры, женщина поняла, что в объектив камеры попала огромная волосистая цианея - вид медуз, который считается самым большим в мире. Разумеется, кадры она разместила в сети. Видео быстро набрало множество просмотров и впечатлило юзеров. -0-