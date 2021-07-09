Гигантскую цифровую кошку установили на улице в Японии – впечатляет! (Видео)

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложно представить, насколько сильно испугается прохожий, когда на него сверху мяукнет огромная кошка, однако такое может легко произойти в городе Токио. Кадры публикуют в Twitter.

Япония всегда впечатляет своим творчеством и технологиями, однако в этот раз дизайнеры решили еще и присоединить котов. В итоге, рядом с железнодорожной станцией Синдзюку в столице страны появился гигантский цифровой кот, размером 150 квадратным метров.

Именно такая площадь у экрана, который установили для показа рекламы, однако несколько дней назад в нем "поселилась" 3D-кошка. Причем, поведение животного меняется в зависимости от времени суток, что только добавляет реалистичности. -0-