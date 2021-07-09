Гигантскую цифровую кошку установили на улице в Японии – впечатляет! (Видео)

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложно представить, насколько сильно испугается прохожий, когда на него сверху мяукнет огромная кошка, однако такое может легко произойти в городе Токио. Кадры публикуют в Twitter.
Япония всегда впечатляет своим творчеством и технологиями, однако в этот раз дизайнеры решили еще и присоединить котов. В итоге, рядом с железнодорожной станцией Синдзюку в столице страны появился гигантский цифровой кот, размером 150 квадратным метров.
今日の15時半ごろに現地で撮られた映像です。雑踏が思いのほかうるさいので、声の大きさは調整しなきゃ。再生時、音量注意です！⚠️ pic.twitter.com/8OsmcyyVOo— 新宿東口の猫 (@cross_s_vision) July 5, 2021
Именно такая площадь у экрана, который установили для показа рекламы, однако несколько дней назад в нем "поселилась" 3D-кошка. Причем, поведение животного меняется в зависимости от времени суток, что только добавляет реалистичности. -0-
新宿の猫、夜は眠そうです。 pic.twitter.com/6I6annnYkh— ノルさん???? (@nornornorsan) July 5, 2021