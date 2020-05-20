"Гимн самоизоляции" в исполнении Галкина вызвал восторг у фанатов - видео

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин выложил в Инстаграм оригинальный клип, который вызвал бурную реакцию в сети. Шоумен исполнил песню о самоизоляции и сопроводил ее ироничным видео.

"Мистер Икс. Гимн самоизоляции", - подписал свое творении Галкин. Менее чем за сутки клип знаменитости просмотрели более миллиона раз.

"Ария Карантинца из оперы Коронавирус" , "Максим, это потрясающе. Браво!", "Шедеврально!", "Тянет на Оскар!", "Очень круто и смешно", "Что только не делает с людьми этот вынужденный карантин. От юмориста до поющего Бэтмена", - высказались в комментариях поклонники.

Кстати, участие в клипе приняла и Алла Пугачева, которой тоже достались комплименты от фолловеров Галкина: "Максим талантище! Алла красотка!", " Алла безумно красивая!", "Аллочка – огонь!".-0-