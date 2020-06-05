Гимнастка Александра Солдатова удивила своим шпагатом соседей – видео

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Александра Солдатова опубликовала в Instagram видео, где продемонстрировала шпагат в стиле Жан-Клода Ван Дамма.

Чемпионка мира по художественной гимнастике вышла на прогулку и решила устроить во дворе небольшую тренировку. Она нашла подходящее место и сделала впечатляющий шпагат.

"Включите лето! Хочу во двор, снова пугать соседей на тренировках", - написала Александра Солдатова в подписи к посту.

В копилке 22-летней спортсменки четыре золотых медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. Пользователи сети восхитились впечатляющими навыками девушки и оставили множество восторженных комментариев. -0-