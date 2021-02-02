Гипнотизирующий взгляд Алеси Кафельниковой не оставил шанса пользователям Instagram

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская модель Алеся Кафельникова опубликовала у себя на странице в Instagram новые кадры и заворожила сеть.

Звезда модных подиумов отправилась на отдых и проводит время на Бали, где занимается самосовершенствованием и йогой. Девушка не забывает и фотосессиях, результатами которых с удовольствием делится на странице в социальной сети. В этот раз Алеся Кафельникова примерила впечатляющий зеленое бикини, а свои стройные ноги закрыла светлой простыней.

Красота девушки, бесспорно, привлекла внимание юзеров, но больше всего люди оказались в восторге от гипнотизирующего взгляда модели. Красоту глаз Алеси Кафельниковой пользователи оценили в комментариях. За непродолжительное время под постом собралась масса хвалебных отзывов и десятки тысяч лайков. -0-