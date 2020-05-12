Гитару Курта Кобейна продают с аукциона за $1 млн

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный инструмент Martin D-18E американского исполнителя рок-музыки Курта Кобейна продают на аукционе за $1 миллион. Такая информация размещена на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Гитара с футляром лидера рок-группы Nirvana была выставлена на продажу недавно и уже создала вокруг себя ажиотаж. Отмечается, что именно с этим инструментом Курт Кобейн выступал на концерте MTV Unplugged в Нью-Йорке 18 ноября 1993 года. К слову, это выступление занимало первое место в чартах Billboard и считается одним из лучших концертных альбомов в истории.

Музыкант Курт Кобейн скончался 5 апреля 1994 года. Журнал Rolling Stone признал артиста одним из лучших гитаристов всех времен. -0-