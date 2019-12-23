"Гитлер в юбке!": звезда "Универа" поразила пользователей сети

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Валентина Рубцова, более известная по роли Тани в сериале "Универ", опубликовала новое фото и поразила пользователей Instagram.

Знаменитость предстала на снимке в строгом темном наряде до пола и с впечатляющей прической. Из-за общей композиции актрису тут же сравнили с Гитлером в юбке. Пост собрал десятки разнообразных комментариев.

Пользователи отметили, что Валентине Рубцовой не хватает усиков для полноты образа. В свою очередь, другие, напротив, сравнили звезду с преподавателем из школы Хогвартс, где учился Гарри Поттер. -0-