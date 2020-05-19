"Главарь местной мафии": кот усмирил лису, которая приставала к собаке - видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи youtube были удивлены веселому общению необычной компании питомцев. На видео лиса по кличке Фенек хочет позабавиться и прыгает на спину собаки. Пес смиренно терпит нападки со стороны рыжего зверя, хотя, судя по всему, ему это не очень приятно.

Однако, в присутствии кота поведение лисы в корне меняется. С ним Фенек ведет себя очень скромно и тихо. Более того, в этом тандеме полосатый зверь обращается с лисой так, как ему вздумается, а Фенек молча терпит кошачью игру. Видео развеселило подписчиков канала.

Пользователи ютуб сразу поняли, кто из звериной "банды" самый главный, и с юмором прокомментировали: "Вот оно! Признание авторитета! Еще одно доказательство того, что коты правят планетой!", "Собака просто коту пожаловалась, вот Фенек и получил по заслугам", "Фенек был затоптан котом. Это расплата за собаку, которую Фенек принял, то ли за аттракцион, то ли за лошадь", "Лиса Фенек - прикольная зверушка. Пес думает, что перед ним щенок лопоухий, а у кота своя забота: надо всех подчинить и построить. Главарь местной мафии".-0-