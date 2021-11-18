Главная героиня фильмов про "Гарри Поттера" подтвердила съемки спецэпизода

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская актриса и одна из звезд фильмов про "Гарри Поттера" Эмма Уотсон разместила в Instagram занятный пост, который подогрел интерес многочисленных фанатов.

Актриса, исполнившая Гермиону на экране, показала архивный кадр со съемок первого фильма франшизы. В подписи к записи Эмма Уотсон рассказал о своем опыте работы над картиной про "Гарри Поттера", а также подлила масла в огонь. Звезда заявила, что в честь 20-летия первого фильма, на экраны выйдет спецэпизод с участием полюбившихся персонажей.

Фанаты оказались в полном восторге, ведь премьера запланирована на первое января. Актриса выразила надежду, что поклонникам истории понравится этот фильм. Публикация набрала почти 6,9 миллиона лайков и более 60 тысяч комментариев. -0-