Главное – ноги в тепле: раздетая Бородина показала горы

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ксения Бородина показала, как отдыхает на курорте, выложив свою фотографию в Инстаграм на фоне гор.

Подписчики оценили красоту природы и оставили множество комментариев относительно внешнего вида телеведущей. Фолловеры восхитились фигурой Бородины, которая предстала перед поклонниками в купальнике и сапогах.

"Идеальная женщина", "Красотка", "Поделитесь секретами красоты", "Фигура – огонь", "Классный лук", - прокомментировали подписчики снимок.

Среди комментаторов оказалось много и тех, кто столь откровенное фото не оценили.

"Самое главное - ноги в тепле", "А что без шапки?", "Зачем повторять Бузову?", "Как говорится, "без порток, но в шляпе", "Да голая бы вышла уже", - осыпали сарказмом Бородину подписчики. -0-