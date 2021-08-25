Главное взял! Котик обожает играть в прятки и сумки - получается забавное видео

Пятимесячный питомец, как и большинство пушистиков, обожает коробки, пакеты и особенно сумки. Каждый раз животное в них прячется, а после развлекается, подглядывая за хозяином. В очередной раз мужчина собрался в спортзал и взял свою сумку, однако уже мгновение спустя кошка сидела внутри.









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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из Канады разместил на YouTube кадры с участием своей кошки.Канадец не стал прогонять питомца, а только включил камеру, зная как его котик любит играть в прятки. В итоге получилось забавное видео, а пользователи подытожили: "Главное взял, можно идти!" -0-