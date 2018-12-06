Главным цветом 2019 года назван оттенок коралловых рифов

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным цветом 2019 года, по версии американского института цвета Pantone, станет оттенок коралловых рифов, так называемый Living Coral. Об этом сообщает телеканал
Цвет подводных рифов и неба в сумерках, по мнению специалистов Pantone, излучает тепло, доброжелательность и любовь к жизни.
Согласно описанию, Living Coral сам по себе является приятным и позитивным оттенком, при этом он выглядит по-настоящему изысканным и необычным в узорах, текстурах и даже монохромных вариантах.
С 2000 года исследовательская лаборатория компании Pantone, изучающая цвет и его влияние на различные сферы жизни, по традиции называет главный цвет предстоящего года. При этом компания не стремится диктовать модные тенденции, она лишь анализирует все многообразие популярных оттенков и по итогам исследований представляет отчет. Он отражает основные мировые тренды в области цветовых решений на будущий год.
Ранее главным цветом 2018 года компания Pantone провозгласила оттенок Ultra Violet, символизирующий оригинальность и готовность к творческому поиску. Это цвет пурпурных космических туманностей и кристаллов аметиста.-0-
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