"Глюкоза для глаз": певица Глюкоза порадовала фанатов фотографией в стиле 90-х

Глюкоза. Фото из Instagram
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза сделала новый пост в Instagram и восхитила поклонников своим стилем.
Артистка представила широкой публике новый снимок в стиле 90-х. Глюкоза запечатлена в розовом комбинезоне и в высоких сапогах. С шикарной прической певица томно смотрит в камеру.
Поклонники Глюкозы не смогли сдержать восхищения и отметили, что звезда просто великолепна. Разумеется, с каждым часом число восторженных комментариев продолжает расти. "Глюкоза для глаз", "Шикарная", "Обалденная", - написали поклонники Глюкозы.-0-