Глюкоза и Собчак показали совместное фото с пляжа

Глюкоза. Фото из Instagram
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глюкоза поделилась совместным снимком с Ксенией Собчак, которое было сделано на Мальдивах.
Снимок был размещен в Instagram. В кадре блондинки позируют на пляже в мини-бикини и не стесняются принимать участие в жаркой фотосессии.
Певица подписала пост: "Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом!"
Поклонники звезд тепло приняли свежий кадр и отметили, что девушки выглядят великолепно. К слову, Глюкоза и Собчак в кадре получились шикарно и могут дать фору многим знаменитым моделям.
Менее чем за сутки пост собрал тысячи лайков и сотни восторженных комментариев от фанатов. -0-