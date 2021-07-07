Глюкоза наглядно показала свое преображение за годы - изменилась только в лучшую сторону!

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза представила в Instagram новый пост и восхитила поклонников.

Артистка решила с помощью архивного кадра узнать у фолловеров, как они узнали о творчестве певицы. Многие написали свой вариант знакомства, однако больше другого в комментариях принялись обсуждать преображение Глюкозы за годы. Помог в этом небольшой ролик, где артистка сначала демонстрирует свой внешний вид из прошлого, а затем настоящий.

Как ни странно, но возраст не изменил красоту звезды, ведь за все время она изменилась только в лучшую сторону, что и отметили многочисленные подписчики в массе хвалебных отзывов. -0-