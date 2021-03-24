Глюкоза очаровала сеть впечатляющими черно-белыми снимками

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил юзеров.

Знаменитость представила несколько черно-белых снимков из недавней фотосессии. Глюкоза предстала перед камерой в черном наряде с открытой спиной. Фотограф выбрал удачный ракурс, а цвет кадров сделал акцент на утонченной фигуре певицы.

Разумеется, пользователи не смогли пройти мимо красоты Глюкозы и оставили под записью массу хвалебных отзывов и десятки тысяч лайков. -0-