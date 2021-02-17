Глюкоза похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Глюкоза опубликовала в Instagram новый пост и очаровала многих фолловеров.

Знаменитость соскучилась по теплому пляжу и решила вспомнить свой недавний отдых. Для этого Глюкоза выбрала очень пикантное фото с пляжа. На нем артистка примерила слитый откровенный купальник, а завершила звезда образ сетчатой накидкой с капюшоном.

Образ Глюкозы получился очень экстравагантным и соблазнительным, что отметили поклонники артистки. В комментариях они завалили девушку массой комплиментов, а пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-