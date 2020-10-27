Глюкоза похвасталась шикарной фигурой в купальнике

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза порадовала Instagram новыми снимками, которые заставили поклонников дышать чаще.

Популярная певица проводит время на отдыхе и не скупится на впечатляющие кадры. В этот раз Глюкоза решила похвастаться шикарной фигурой. Для этого она выбрала оранжевый купальник, который выгодно подчеркнул стройные формы звезды. Для пущего эффекта, девушка зашла в лазурные воды океана.

Неудивительно, что фотографии стали предметом обсуждения у фолловеров, которые не смогли сдержать своего восхищения. За непродолжительное время кадры собрали десятки тысяч лайков и множество восторженных комментариев. -0-