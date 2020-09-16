Глюкоза появилась на празднике в соблазнительном платье - мнения фолловеров разделились

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза опубликовала в Instagram снимок с юбилея своего близкого друга и вызвала массу споров вокруг своего наряда.

Артистка выбрала для выхода в свет впечатляющее тонкое и обтягивающее черное платье с несколькими вырезами, босоножки на высокой платформе и небольшую сумочку. Образ получился впечатляющим и соблазнительным, однако мнения поклонников Глюкозы относительно наряда разделились.

Многие отметили, что звезда выгляди великолепно, однако нашлись и те, кто раскритиковал платье певицы. Они отметили, что "платье просто ужас" и "в платье перебор с разрезами". Впрочем, споры продолжаются и это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков. -0-