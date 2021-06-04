Глюкоза показала свой честный внешний вид в Instagram

Глюкоза. Фото из Instagram
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза представила в Instagram-сторис несколько кадров из-за закулисья своего нового клипа.
На них запечатлен съемочный процесс, однако больше остального внимание привлек ролик, записанный Глюкозой. В нем артистка признается, что снимается в клипе с минимум косметики и продемонстрировала своим многочисленным фолловерам честный внешний вид.
Глюкоза. скриншот из Instagram-сторис
В кадре Глюкоза запечатлена с минимум макияжа, а также звезда пояснила, что переживала по поводу того, что придется сниматься практически без косметики. Впрочем, результат получился впечатляющим, ведь натуральная красота звезды приглянулась фанатам. -0-