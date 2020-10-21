Глюкоза порадовала Instagram привлекательным кадром с отдыха

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза опубликовала в Instagram пост, который восхитил пользователей соцсети.

Артистка отправилась на отдых, откуда делится соблазнительными кадрами. Звезда примеряет разнообразные купальники и нежится на пляже под солнцем. В этот раз Глюкоза для выхода к морю выбрала утонченное белое бикини, подчеркнувшее формы звезды. Также певица не забыла о легком макияже.

Разумеется, такой кадр не оставил равнодушными многочисленных фолловеров Глюкозы, которые выразили в комментариях массу восторженных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-