Глюкоза представила совместный снимок с солисткой Little Big – это слишком красиво!

Глюкоза. Фото из Instagram
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза представила в Instagram новый пост, который вмиг привлек внимание многочисленных поклонников.
Знаменитость отправилась на мероприятие, где не упустила шанса сделать совместный снимок с солисткой группы Little Big. Глюкоза и Соня Таюрская обнялись и очаровали всех своей красотой. В подписи к посту певица отметила, что они с участницей группы всегда на одной волне, а пользователи не смогли сдержать своего восхищения.
В комментариях появилось огромное число хвалебных отзывов, а большинство поклонников Глюкозы отметили, что девушки на совместном снимке выглядит слишком красиво! -0-