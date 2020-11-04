Глюкоза произвела фурор в Instagram новым постом

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Глюкоза опубликовала в Instagram новый пост, который пришелся по вкусу многочисленным фолловерам звезды.

Знаменитость разместила кадр, по всей видимости, из недавней фотосессии. На фото Глюкоза запечатлена с закрученными светлыми волосами и практически без косметики. Для съемки девушка выбрала облегающий топ с иероглифами. Своим новым снимком артистка произвела фурор в соцсети, а многие из подписчиков пришли в восторг от общей атмосферы кадра.

Разумеется, свое восхищение фанаты выразили в комментариях. Пост быстро собрал множество теплых отзывов и десятки тысяч лайков. -0-