Глюкоза рекламирует свой грядущий клип очень жаркими кадрами (Видео)

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Глюкоза представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Певица ранее представила новый трек, а теперь всячески привлекает внимание к грядущей премьере клипа. В этот раз Глюкоза примерила легкий белый наряд и разместилась рядом с бассейном, повторяя строчки из своей песни. Такие жаркие кадры привлекают внимание к будущему видео.

Разумеется, пользователи не прошли мимо привлекательного ролика и оставили массу восхищенных комментариев, а также посмотрели видео огромное число раз. -0-