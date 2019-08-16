Глюкоза сменила имидж и преобразилась

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, кардинально сменила свою внешность. Фотографией нового образа она поделилась в Instagram.
Артистка укоротила свою прическу, а также тонировала в более темный цвет свои длинные волосы и сделала челку. Поклонники Глюкозы оценили ее преображение, а многие не смогли сдержать восхищения и завалили звезду комплиментами в комментариях к посту.
К слову, еще больше вопросов вызвала подпись к снимку. Глюкоза поразмышляла в Instagram о переменах на фоне слухов о разводе с мужем.
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Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? ⠀ О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения ⠀ Вспомните, с какими чувствами вы выходите от своего мастера по волосам, когда он воплотил ваш замысел. Или от мейкап-артиста, который сделал бомбический макияж. А может с удачного шоппинга, когда удалось купить то-самое-платье ⠀ Легкость, окрыленность, вдохновение...Вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе! ⠀ А уверенность помогает сворачивать горы, не меньше. Потому и становятся по плечу те глубинные изменения, на которые раньше мы не могли отважиться. ⠀ Меняйтесь! Это так круто #glukoza #глюкоза #troskostyle
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