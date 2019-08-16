Глюкоза сменила имидж и преобразилась

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, кардинально сменила свою внешность. Фотографией нового образа она поделилась в Instagram.

Артистка укоротила свою прическу, а также тонировала в более темный цвет свои длинные волосы и сделала челку. Поклонники Глюкозы оценили ее преображение, а многие не смогли сдержать восхищения и завалили звезду комплиментами в комментариях к посту.

К слову, еще больше вопросов вызвала подпись к снимку. Глюкоза поразмышляла в Instagram о переменах на фоне слухов о разводе с мужем.