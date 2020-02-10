Глюкоза в пальто на голое тело не оставила подписчиков равнодушными

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, в очередной раз порадовала подписчиков своего Instagram.

Артистка разместила свежую фотографию, где позирует перед камерой в пальто фисташкового цвета на голое тело. Однако все внимание к себе приковывают длинные ноги звезды. Пикантный кадр Глюкоза подписала "Art" (искусство).

На невероятное фото отреагировали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Вера Брежнева, Игорь Крутой и певица Наргиз. Разумеется, не смогли сдержать своего восхищения и поклонники артистки. Они оставили под постом сотни восторженных комментариев.-0-