Глюкоза в шикарной фотосессии на пляже похвасталась своей фигурой

Глюкоза. Фото из Instagram
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза на днях представила в Instagram новый пост, который заворожил многочисленных фолловеров.
Артистка отправилась на отдых, где не упустила шанса сделать несколько кадров на фоне волн. Для этого Глюкоза выбралась на пляж, а после принялась красоваться перед камерой, не упустив возможности похвастаться своей утонченной фигурой. Дополнительные акценты на красоте знаменитости сделал черный обтягивающий топ и серые шорты.
Фото получились красивыми и стильными, что отметили многие поклонники Глюкозы. В комментариях люди похвалили внешний вид знаменитости, а также оставили огромное число лайков. -0-