Глюкоза в соблазнительном бикини удивила поклонников

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза разместила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.

Звезда решила воспользоваться первыми теплыми весенними днями и отправилась на берег озера. Для этого Глюкоза выбрала черное бикини в сетку, которое выгодно подчеркнуло красоту знаменитости. Разумеется, это не осталось без внимания фанатов, которых удивила стройная фигура певицы.

Неудивительно, что серия снимков Глюкозы в соблазнительном бикини быстро собрала массу восхищенных комментариев, а также сотни тысяч лайков. -0-