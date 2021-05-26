Глюкоза в соблазнительном образе очаровала Instagram

Глюкоза. Фото из Instagram
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза представила в Instagram серию новых снимков, которые пришлись по вкусу пользователям.
Артистка решила спросить мнения фолловеров и опубликовала три ярких кадра в соблазнительном образе. Для этого Глюкоза примерила разноцветное облегающее платье на тонких бретельках и полностью отказалась от белья. Кадры получились очаровательными и привлекательными, что, разумеется, отметили пользователи сети.
В комментариях юзеры выразили свое восхищение красотой Глюкозы и завалили певицу массой хвалебных отзывов. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал огромное число лайков. -0-